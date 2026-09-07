БПЛА "Востока" уничтожили бронемашины HMMWV и "Козак" ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотных систем группировки войск "Восток" уничтожили бронемашины HMMWV и "Козак", а также бронетранспортер иностранного производства и пехотные группы ВСУ на пути к передовым позициям в Запорожской области.
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