БПЛА "Востока" уничтожили бронемашины HMMWV и "Козак" ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотных систем группировки войск "Восток" уничтожили бронемашины HMMWV и "Козак", а также бронетранспортер иностранного производства и пехотные группы ВСУ на пути к передовым позициям в Запорожской области.