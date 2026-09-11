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Царьград

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Иностранные наемники ВСУ покинули позиции после месяца из-за выплат

Иностранные наемники ВСУ покинули позиции после месяца из-за выплат

Иностранные наёмники ВСУ покинули свои позиции спустя месяц из-за низких боевых выплат. Об этом рассказал пленный украинский солдат Александр Курий в видеоинтервью ТАСС.

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