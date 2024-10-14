Исследование показало, у кого в России больше всего выросли зарплаты с начала года

По данным исследования сервисов "Работа.ру" и "СберАналитика", наибольший рост зарплат (больше чем на 21%) с начала года был зафиксирован в сферах обрабатывающего производства, водоснабжения, добычи полезных ископаемых и строительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии