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Исследование показало, у кого в России больше всего выросли зарплаты с начала года

Исследование показало, у кого в России больше всего выросли зарплаты с начала года

По данным исследования сервисов "Работа.ру" и "СберАналитика", наибольший рост зарплат (больше чем на 21%) с начала года был зафиксирован в сферах обрабатывающего производства, водоснабжения, добычи полезных ископаемых и строительства.

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