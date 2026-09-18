Смешные мемы и картинки про рыжих котов

Не наглые рыжие морды, а смешные апельсиновые моржахи, а также хвости, вувоты и лапсы! фото: соцсетиПоздравляем вас, хозяева рыжиков и рыжух, а также любителей рыжих котов и кошек: сегодня на вашей улицы праздник! День рыжего кота отмечается на планете Земля 18 сентября.