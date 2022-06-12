WP: инженер нашел сознание у искусственного интеллекта Google

Языковая модель LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) на основе искусственного интеллекта, разработанная компанией Google, обладает собственным сознанием – к такому выводу пришел один из сотрудников компании Блэйк Лемойн (Blake Lemoine).
Языковая модель LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) на основе искусственного интеллекта, разработанная компанией Google, обладает собственным сознанием – к такому выводу пришел один из сотрудников компании Блэйк Лемойн (Blake Lemoine).
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