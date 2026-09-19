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Орловский авторынок показал парадоксальный результат

Орловский авторынок показал парадоксальный результат

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало свежую статистику продаж новых легковых автомобилей в регионах Черноземья за январь–август 2026 года.

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