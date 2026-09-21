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Барнаульский пожарный показал кадры огненного ЧП на станции Ползуново. Фото

Барнаульский пожарный показал кадры огненного ЧП на станции Ползуново. Фото

Пожар на станции Ползуново в пригороде Барнаула 20 сентября попал в объектив камеры водителя пожарной машины из Барнаула Дмитрия Ларкина.

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