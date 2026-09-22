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Бабушке без ее согласия провели эвтаназию в доме престарелых в Канаде

Бабушке без ее согласия провели эвтаназию в доме престарелых в Канаде

РЕН ТВ В Канаде разгорелся скандал вокруг одного из домов престарелых. Родственники обвинили сотрудников учреждения в том, что они воспользовались плохим состоянием бабушки, обманули и умертвили ее без необходимого на то согласия.

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