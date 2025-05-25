Путин поздравил африканских лидеров с Днем Африки и заявил о дружбе

С Днем Африки поздравил африканских лидеров президент России Владимир Путин и выразил желание укреплять российско-африканские связи, говорится в поздравительной телеграмме, 25 мая опубликованной на сайте Кремля.
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