Переговорный рекорд Путина и Трампа, Минниханов во Вьетнаме и 4-й срок Камиля хазрата

Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону, Рустам Минниханов совершил рабочую поездку во Вьетнам, Центробанк РФ оставил ключевую ставку на прежнем уровне, Камиль Самигуллин снова выбран муфтием РТ, состоялся координационный совет по взаимодействию с «Движением первых»: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.
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