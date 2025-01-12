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Большая игра Баку: Алиев хамит. В Кремле молчание. Всё уже решено?

Большая игра Баку: Алиев хамит. В Кремле молчание. Всё уже решено?

В новогодние каникулы мы наблюдали очередной раунд невиданного политического хамства со стороны президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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