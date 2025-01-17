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Расчеты FPV-дронов уничтожили боевиков и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Расчеты FPV-дронов уничтожили боевиков и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Скриншот видео Расчеты FPV-беспилотников мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили скопления боевиков и бронетехнику военнослужащих ВСУ и украинских националистов в приграничном районе Курской области.

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