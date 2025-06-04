Бийчане просят открыть туалет в парке Строителей, чтобы не ходить в кусты

Причем туалет есть, он дорогой и известный на весь край, но не работает Жители Бийска обратились к главе города Виктору Щигреву с просьбой решить в парке Строителей проблему с туалетом, который опять не работает, пишет "Бийский рабочий".
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