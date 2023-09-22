ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж старше меня резко постарел после 40....

Муж старше меня резко постарел после 40....

Мой муж старше меня на 12 лет и если раньше это не было проблемой, то сейчас я стала замечать, что он очень подурнел собой и пропал блеск в глазах.

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Комментарии
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rus LEGION
вот именно - у каждого своя генетика. мои одноклассники все старые, что мужчины что женщины
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4 час.
Samarium
Ты наверное ему не даешь, а это самым пагубным образом может сказаться на здоровье и внешнем облике мужчины....
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3 час.
Саша
Блядь, она и в Африке блядь.Черного ей хочется...
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2 час.

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