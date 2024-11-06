Phys.org: ледник «Судного дня» может вызвать новое наводнение на Земле

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне и Университета Ватерлоо обнаружили, что ледник Туэйтса, известный как «ледник Судного дня», имеет более высокую предрасположенность к обрушению, чем считалось ранее.
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