HR-эксперт Цыганкова отметила, что молодежь чаще страдает от эмоционального выгорания

Эмоциональное истощение чаще встречается в коллективах с токсичными руководителями. Об этом заявила специалист по кадрам, основатель Центра переподготовки и повышения квалификации «Профаймекер» Юлия Цыганкова в разговоре с Национальной Службой Новостей.
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