HR-эксперт Цыганкова отметила, что молодежь чаще страдает от эмоционального выгорания

Эмоциональное истощение чаще встречается в коллективах с токсичными руководителями. Об этом заявила специалист по кадрам, основатель Центра переподготовки и повышения квалификации «Профаймекер» Юлия Цыганкова в разговоре с Национальной Службой Новостей.