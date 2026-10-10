Разработчик рассказал, сколько БПЛА за вылет может сбивать новый дрон "Гадюка"

На сегодняшний день проект ещё находится на этапе технической разработки. "Гадюка" должна получить дальность полёта до 800 км, крейсерскую скорость 650 км/ч и максимальную массу около 240 кг.
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