Бразилия ужесточила въезд для беременных россиянок: что нужно знать родителям

Бразильские пограничные службы начали массово отказывать во въезде беременным гражданкам России. По данным Telegram-канала Baza, власти считают, что целью поездки является не туризм, а роды для получения гражданства ребёнком.
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