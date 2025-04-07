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Царьград

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Космонавты Зубрицкий и Рыжиков отправляются на МКС с Байконура 8 апреля

Космонавты Зубрицкий и Рыжиков отправляются на МКС с Байконура 8 апреля

В апреле с космодрома Байконур стартует пилотируемый корабль "Союз МС-27". В его основной экипаж вошли космонавты Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков, а также астронавт Джонни Ким.

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