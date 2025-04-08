Трамп угрожает Китаю новыми пошлинами: конфликт нарастает

Администрация США готовится ввести новые пошлины на товары из Китая. Дональд Трамп объявил об этом после введения китайских тарифов на продукцию из США.
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