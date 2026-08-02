Japan, Bretton Woods 2.0, & The End Of The Carry Era Japanese Finance Minister Satsuki Katayama is set to announce as early as Monday that Tokyo and Washington are coordinating on steps in the foreign exchange market to curb the yen’s weakness, a person familiar with the situation told Bloomberg.
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