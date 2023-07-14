Министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует уйти в отставку

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес намерен уйти в отставку, об этом пишет The Times. По данным издания, Уоллес рассматривает планы оставить свой пост осенью в ходе «перестановок после четырех лет пребывания на посту министра обороны».
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес намерен уйти в отставку, об этом пишет The Times. По данным издания, Уоллес рассматривает планы оставить свой пост осенью в ходе «перестановок после четырех лет пребывания на посту министра обороны».
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