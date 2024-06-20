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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Браун о проходе Макдэвида: «Одно дело сделать это в 50-м матче регулярки, другое – в финале Кубка Стэнли, когда весь сезон на кону. Другие так не смогут»

Браун о проходе Макдэвида: «Одно дело сделать это в 50-м матче регулярки, другое – в финале Кубка Стэнли, когда весь сезон на кону. Другие так не смогут»

«Эдмонтон» обыграл «Флориду» (5:3, 2-3) в пятом матче финала Кубка Стэнли. Во втором периоде капитан канадского клуба Коннор Макдэвид совершил сольный проход по центру зоны соперника и сделал голевую пас на дальнюю штангу, а Кори Перри отправил шайбу в ворота.

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