Северокорейский лидер пригрозил уничтожить Южную Корею и США в случае провокации

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын высказал очередную угрозу Южной Корее и Соединенным Штатам на встрече с высшим офицерским составом армии КНДР, подчеркнув необходимость "полностью уничтожить" этих "врагов".
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