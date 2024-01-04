Сокрушительный удар по США. Пророчество Жириновского исполнит Ким Чен Ын?

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Brigitte Queck

На новогодней встрече с командирами Корейской народной армии лидер КНДР Ким Чен Ын сделал весьма грозное заявление, что его страна "без малейшего колебания нанесёт сокрушительный удар и уничтожит столицы врага", используя весь имеющийся арсенал, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против Северной Кореи. Kim Чен Ын совершенно прав