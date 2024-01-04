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Спички - не игрушка

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Сокрушительный удар по США. Пророчество Жириновского исполнит Ким Чен Ын?

Сокрушительный удар по США. Пророчество Жириновского исполнит Ким Чен Ын?

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна "без малейшего колебания нанесёт сокрушительный удар и уничтожит столицы врага" - США и Южной Кореи.

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Комментарии
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Владимир семин
Время покажет!
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12 час.
igor kim
Нужно снабдить КНДР гиперзвуковыми ракетами.
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10 час.
BQ
Brigitte Queck
На новогодней встрече с командирами Корейской народной армии лидер КНДР Ким Чен Ын сделал весьма грозное заявление, что его страна &quot;без малейшего колебания нанесёт сокрушительный удар и уничтожит столицы врага&quot;, используя весь имеющийся арсенал, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против Северной Кореи. Kim Чен Ын совершенно прав
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5 час.

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