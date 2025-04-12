Дьяков: «ПДС вряд ли удастся получить парламентское большинство обычным путем»

Бывший председатель Демократической партии Молдовы Думитру Дьяков выразил сомнение в том, что правящей Партии действия и солидарности удастся получить новое большинство в парламенте, опираясь исключительно на убеждение избирателей.
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