Женская сборная России по водному поло выступит на чемпионате мира 2027 года в Будапеште. Турнир пройдёт с 26 июня по 9 июля, и спортсменки будут соревноваться с национальной символикой.
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