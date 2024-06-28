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В России представлен новый аналог YouTube «Платформа»

В России представлен новый аналог YouTube «Платформа»

В России представили новый аналог видеохостинга YouTube – сервис «Платформа». Его разработали специалисты компании Rteam, презентация прошла в Региональном общественном центре интернет-технологий (РОЦИТ).

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