В России представлен новый аналог YouTube «Платформа»

В России представили новый аналог видеохостинга YouTube – сервис «Платформа». Его разработали специалисты компании Rteam, презентация прошла в Региональном общественном центре интернет-технологий (РОЦИТ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии