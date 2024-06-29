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Байдену вынесли черную метку: его просят уйти и уже ищут замену

Байдену вынесли черную метку: его просят уйти и уже ищут замену

В американском политикуме, медийке и экспертных кругах продолжают расходиться круги по воде после вчерашних скандальных теледебатов между действующим президентом Джо Байденом и его предшественником на этом посту и нынешним конкурентом Дональдом Трампом.

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