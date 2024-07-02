Ещё один ариец в Крыму...

Валерий Каулин

А просто дюлей навесить некому? Ещё не хватало этого пи...ныша на СВО! Выписать по первое число, чтобы рожа посинела недельки на две! А потом в Неньку отправить. Там его быстро приспособят, глядишь и под нашу пулю попадёт!