Ещё один ариец в Крыму, который заявляет, что все кто поддерживает Россию пи@арасы, есть нормальные люди, которые поддерживают Украину и бъют тату в её поддержку.
Ещё один ариец в Крыму...
Комментарии
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Валерий Каулин
А просто дюлей навесить некому? Ещё не хватало этого пи...ныша на СВО! Выписать по первое число, чтобы рожа посинела недельки на две! А потом в Неньку отправить. Там его быстро приспособят, глядишь и под нашу пулю попадёт!
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13 час.
Александр Рус
сломать ипальник со хребтом мудаку и выкинуть за ленточку
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13 час.
Маргарита Максимова
Правильно. Мараться об этого гавнюка
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13 час.
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