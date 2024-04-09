Госдеп одобрил продажу Украине комплектующих для ЗРК HAWK Phase III

Стоимость комплектов для обслуживания систем составляет порядка 138 млн долларов (12,7 млрд рублей).Государственный департамент США рассмотрел возможность передачи Украине оборудования, предназначенного для обслуживания ЗРК HAWK Phase III.
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