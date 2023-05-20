Федеральное агентство новостей №1

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Гагаузия обвинила центральные власти Молдавии во вмешательстве в выборы

Гагаузия обвинила центральные власти Молдавии во вмешательстве в выборы

Глава Гагаузской автономии Ирина Влах заявила, что официальный Кишинев нарушил законодательство Молдавии посредством вмешательства в местные выборы.

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