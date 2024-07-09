Optimism Network сталкивается со снижением TVL

В сети второго уровня на базе Ethereum, Optimism, наблюдается заметное снижение общей заблокированной стоимости (TVL), при этом текущие показатели составляют 643 миллиона долларов, что является самым низким показателем с октября 2023 года.
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