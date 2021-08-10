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В Иркутской области суд приговорил организатора незаконной рубки древесины к 4 годам 6 месяцам лишения свободы

Усть-Удинским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства 64-летнего мужчины и иных лиц, которые признаны виновными в совершении незаконной рубки лесных насаждений.

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