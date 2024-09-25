Сенатор Скотт: в США усилят охрану кандидатов в президенты

Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект, направленный на усиление мер безопасности кандидатов в президенты и вице-президенты после двух покушений на бывшего президента Дональда Трампа.
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