Автомобили Dreame: мечта, не ставшая былью[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Год назад компания Dreame, один из крупнейших в Китае производителей бытовой техники, в том числе пылесосов, решила лихо ворваться в автомобильный мир, анонсировав создание собственного гиперкара.