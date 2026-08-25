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Авто - Мото - Новости

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Автомобили Dreame: мечта, не ставшая былью

Автомобили Dreame: мечта, не ставшая былью

Автомобили Dreame: мечта, не ставшая былью[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Год назад компания Dreame, один из крупнейших в Китае производителей бытовой техники, в том числе пылесосов, решила лихо ворваться в автомобильный мир, анонсировав создание собственного гиперкара.

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