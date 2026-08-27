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Силы ПВО за ночь уничтожили 267 украинских беспилотников над регионами России

Силы ПВО за ночь уничтожили 267 украинских беспилотников над регионами России

Беспилотники были уничтожены над 14 регионами России, а также над Азовским и Черным морями.В течение минувшей ночи российские подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 267 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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