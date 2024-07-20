Анри может стать новым главным тренером сборной США

Тьерри Анри может продолжить тренерскую карьеру в США. Бывший форвард сборной Франции, «Арсенала», «Барселоны» и ряда других клубов Тьеррь Анри может стать главным тренером сборной США, сообщает обозреватель Фабрицио Романо.
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