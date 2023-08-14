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ОСК может возглавить первый зампред ВТБ Пучков

ОСК может возглавить первый зампред ВТБ Пучков

Ожидается, что Пучков уйдет из банка в августе и полностью сосредоточится на работе в ОСК. «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) передает доверительное управление банку ВТБ в течение следующих пяти лет в связи с кадровыми изменениями.

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