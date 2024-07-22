Свыше 5 тыс. новых информационных материалов появилось на станциях МЦК

На каждой из 31 станции Московского центрального кольца (МЦК) появились новые визуальные материалы. Когда пассажиры заходят на станцию, их встречают приветственные объявления с важной информацией о работе станции.
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