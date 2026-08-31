5 причин побывать в Кинопарке «Москино» до конца лета

Кинопарк «Москино» зарекомендовал себя как одна из ключевых локаций фестиваля «Лето в Москве». Возможность прикоснуться к магии кино, масштабные праздники и разнообразные активности для всех возрастов делают его привлекательным местом для отдыха в любую погоду.