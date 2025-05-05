RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 516 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Lioubimcev
    Правильно, что отказались от проведения парада. ОПАСНО!! Эти  бандэровские гады обязательно будут  атаковывать Крым. ...В Крыму объяснили...
  • Александр Пятнистый
    потому его в думе иначе, как Затулло Душанбинский и не величаютДепутат Затулин —...
  • Александр Ляшенко
    Затулин, ты зубы не заговаривай, под шумок о Зе, протаскиваешь в Россию азиатов вместе с семьями и причём безконтроль...Депутат Затулин —...

В Госдуме напомнили про короткую рабочую неделю с 5 мая

В Госдуме напомнили про короткую рабочую неделю с 5 мая

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов напомнил в беседе с RT, что после выходных с 1 по 4 мая, связанных с Праздником Весны и Труда, следует всего три рабочих дня — с 5 по 7 мая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх