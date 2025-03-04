Россиянам напомнили о грядущем повышении тарифов на услуги ЖКХ

В июле 2025 года россиян ожидает индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), предупредила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Казанцева Наталья.
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