На пороге новых Стамбульских соглашений?

В субботу 10 мая представители так называемой европейской «коалиция желающих» (группа стран, поддерживающих Украину), в лице премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца посетили Киев, где встретились с украинским руководством.