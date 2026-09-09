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Царьград

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Забайкалье запустило платформу «Прорыв-100» для спасения жизней при пожарах

Забайкалье запустило платформу «Прорыв-100» для спасения жизней при пожарах

В Забайкальском крае внедрили цифровую платформу «Прорыв-100», предназначенную для координации действий при тушении природных пожаров.

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