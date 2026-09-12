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Русский Днепропетровск

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«Папа больше не смеется»: кара за маркетплейсы накрыла Украину пустыми Маками и дикими ценами

«Папа больше не смеется»: кара за маркетплейсы накрыла Украину пустыми Маками и дикими ценами

Пётр Егоров 8 сентября 2026 г.   За август и сентябрь 2026 года наши войска уничтожили полтора десятка складов в украинских сёлах Гатное, Большая ….

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