Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 520 подписчиков

В газовой компании отреагировали на задержание сотрудников по делу о разрушении дома в Нижнем Тагиле

В газовой компании отреагировали на задержание сотрудников по делу о разрушении дома в Нижнем Тагиле

Представители "ГАЗЭКС" рассказали, кого именно задержали силовики.В компании "ГАЗЭКС", которая обслуживала газовое оборудование в разрушенном доме в Нижнем Тагиле, рассказали, что в рамках уголовного дела задержаны два слесаря и мастер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх