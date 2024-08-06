В газовой компании отреагировали на задержание сотрудников по делу о разрушении дома в Нижнем Тагиле

Представители "ГАЗЭКС" рассказали, кого именно задержали силовики.В компании "ГАЗЭКС", которая обслуживала газовое оборудование в разрушенном доме в Нижнем Тагиле, рассказали, что в рамках уголовного дела задержаны два слесаря и мастер.