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Царьград

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Россия наращивает морские поставки нефти. Даже несмотря на санкции

Россия наращивает морские поставки нефти. Даже несмотря на санкции

За последние четыре недели Россия увеличила объём морского экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки, достигнув 3,37 млн баррелей.

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