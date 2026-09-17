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Идти на выборы нельзя остаться дома. Как в РФ намеревались сорвать голосование

На этой неделе россияне изберут девятый состав Госдумы, а с 18 по 20 сентября пройдет 50 региональных и около двух тысяч муниципальных выборов.

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