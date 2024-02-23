В Севастополе пройдет праздничный салют

23 февраля в 21.00 мск, в соответствии с приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу, в честь Дня защитника Отечества будут произведены артиллерийские салюты в городах - героях Севастополе, Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, армий и Каспийской флотилии.